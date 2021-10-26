Manisa'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 17:39
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, İzmir-Manisa kara yolu Süreyya Mesire Alanı önünde uygulama yapan polis ekipleri, durdurulan yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaptı.
Yolculardan A.A'nın (27) hırsızlık suçundan arandığını belirleyen ekipler, şüphelinin valizinde yapılan aramada ise bir miktar sıvı metamfetamin ve sigara içine sarılmış esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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