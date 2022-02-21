Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü, konutun sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:48

Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çanakçı Mahallesi’ndeki evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Muayene sonucu alkollü olduğu belirlenen evin sahibi S.S (42), konutunda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.


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