Manisa'da yangın çıkan evin sahibi gözaltına alındı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:48
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çanakçı Mahallesi’ndeki evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Muayene sonucu alkollü olduğu belirlenen evin sahibi S.S (42), konutunda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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