Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan E.O'nun üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin dolar, 2 bin 300 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.



Şüphelinin, örgüte ait paraların dağıtımında görev aldığı ve yurt dışı bağlantılı faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.



Adana'dan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, işlemleri sürüyor.





