Manisa'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Adana'da yakalandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 17:46
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan E.O'nun üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin dolar, 2 bin 300 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelinin, örgüte ait paraların dağıtımında görev aldığı ve yurt dışı bağlantılı faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.
Adana'dan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, işlemleri sürüyor.
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