Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 09:02
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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