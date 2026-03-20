Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti
20.03.2026 15:30
Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağında yaşandı.
Manisa'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı. Otomobilin içindeki sürücü hayatını kaybetti.
Bayram sabahında yaşanan acı olay, Oğuz Şeker'in ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgilere göre O.E. idaresindeki otomobil, yağışların etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Yaşanan olay aileyi yasa boğarken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
