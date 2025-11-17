Otomobil üst geçidin ayağına çarptı bir kişi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Aşıroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki yaralılar T.B. (17), O.A. (19) ve A.N.T. (17) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

YASAL UYARI

