Otomobil üst geçidin ayağına çarptı bir kişi yaşamını yitirdi
17.11.2025 11:03
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.
Manisa'da ölümlü trafik kazası yaşandı.
Arda Aşıroğlu'nun (19) kullandığı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Sadettin Közer Yaya Üst Geçidi'nin ayağına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Aşıroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki yaralılar T.B. (17), O.A. (19) ve A.N.T. (17) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
