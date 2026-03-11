Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Akhisar ilçesine bağlı Ragıpbey mahallesinde bulunan Eski Tren Garı'nın karşısında yaşandı.

Alınan bilgilere göre O.E., S.E., Ö.D., E.V. ve R.V. arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.E., O.E. ve Ö.D. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavileri süren O.E. ve Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçtıkları belirlenen ve kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler E.V. ve R.V. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.