Tehdit mesajı soruşturması: 2 öğrenciye gözaltı
18.04.2026 16:42
tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 öğrenci gözaltına alındı.
Manisa'da konuşma grubunda paylaşılan tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 öğrenci gözaltına alındı.
Turgutlu ilçesindeki bir grup lise öğrencisinin bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içerikli konuşmaların yer aldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yapılan incelemede ise söz konusu yazışmalardaki 2 öğrencinin kimliği tespit edildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheli C.Y. ve B.İ.T. isimli şüphelilerin ikametinde arama yapıldığı ve dijital materyallerine el konulduğu öğrenildi.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Suça sürüklenen çocuklar hakkında eğitim tedbiri uygulanmasına yönelik adli kontrol talebiyle şüphelilerin, Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildikleri kaydedildi.
