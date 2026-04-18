Tehdit mesajı soruşturması: 2 öğrenciye gözaltı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheli C.Y. ve B.İ.T. isimli şüphelilerin ikametinde arama yapıldığı ve dijital materyallerine el konulduğu öğrenildi.

Turgutlu ilçesindeki bir grup lise öğrencisinin bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içerikli konuşmaların yer aldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yapılan incelemede ise söz konusu yazışmalardaki 2 öğrencinin kimliği tespit edildi.

