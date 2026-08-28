Traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
28.08.2026 11:27
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde üzüm bağında kontrolden çıkan traktörün altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Tiyenli Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında meydana geldi.
Üzüm hasadında çalışan Feriden Balat, Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı traktörün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Balat, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Feriden Balat'ın, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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