Manisa'da dört araç birbirine girdi: Yedi yaralı
19.03.2026 15:35
Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Manisa'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki 45 BAP 378, Ö.G. idaresindeki 45 ARB 278, B.A. yönetimindeki 06 BPV 148 ve A.E. yönetimindeki 45 ASS 196 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Ö.G, B.A, A.E. ile araçlarda bulunan S.G, M.Y, H.E. ve E.G. yaralandı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.