Manisa'da göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi
17.04.2026 13:38
Ekipler toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için uzun süre çaba harcadı.
Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Manisa'da göçük altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.
Olay Şehzadeler ilçesinde yaşandı. Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
İşçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdi belirlendi.
Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.