Manisa'da korkunç olay: Ölen 16, öldüren 13 yaşında!

Manisa'da 13 yaşındaki çocuk cinayet işledi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; C.T. ile arkadaşı Onur Yılmaz arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken, C.T. ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AKRAN ZORBALIĞI VE ÇOCUK CİNAYETLERİ BİR SÜREDİR GÜNEMDE

Akran zorbalığı ve çocuk cinayetleri bir süredir Türkiye 'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Geçen aylarda çeşitli şehirlerde benzer birçok olay yaşandı.

Son olarak Kocaeli'de 16 yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki akranını bıçaklamıştı .

TikTok'taki bir beğeni nedeniyle başlayan tartışma sonrası gerçekleşen olayda ağır yaralanan çocuğun dalağı alınmıştı.