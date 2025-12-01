Aracında başından vurulmuş şekilde bulundu

01.12.2025 15:08

DHA

Mardin’in Artuklu ilçesinde Mehmet Mansur Barak, park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Artuklu ilçesinde Park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Ekiplerin kontrolünde, Mansur Barak olduğu belirlenen bu kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Barak’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

