Otomobil yan yattı 3 kişi yaralandı

Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin 'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

