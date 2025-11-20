Araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kaza da otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

