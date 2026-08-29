Mardin'de lastik yüklü TIR'da çıkan yangın söndürüldü

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde seyir halindeki lastik yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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