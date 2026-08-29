Mardin'de lastik yüklü TIR'da çıkan yangın söndürüldü
29.08.2026 14:10
Araç kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araç lastiği yüklü TIR'da çıkan yangın söndürüldü.
Dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir yolu Mardin istikametinde seyir halindeki lastik yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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