16 yaşındaki Zuhal'in şüpheli ölümü: Babası ve ağabeyi gözaltına alındı
12.03.2026 13:54
Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal S., evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun babası ve ağabeyi gözaltına alındı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Zuhal S.'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
BABA VE AĞABEY GÖZALTINDA
Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
A.S. ve H.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
