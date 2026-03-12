16 yaşındaki Zuhal'in şüpheli ölümü: Babası ve ağabeyi gözaltına alındı

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Mardin 'in Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Zuhal S.'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

