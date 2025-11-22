Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaralı
22.11.2025 13:12
İHA
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Kayalar Mahallesi Yeşil Derik Caddesi üzerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil çapıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YASAL UYARI
MAZIDAĞI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MAZIDAĞI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.