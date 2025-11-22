Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Kayalar Mahallesi Yeşil Derik Caddesi üzerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil çapıştı.

