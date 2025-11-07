Mardin'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 farklı adreste ve 3 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 TL nakit para, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlenen 10 kilit açma aparatı da muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.