Mardin'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı
07.11.2025 10:53
DHA
Mardin'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlaline yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 farklı adreste ve 3 araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 TL nakit para, 8 altın bilezik, 1 altın kolye, 1 çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlenen 10 kilit açma aparatı da muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
