Mardin'de çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi’nde bulunan 9 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YASAL UYARI

MIDYAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MIDYAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.