Mardin'de çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
12.11.2025 16:27
DHA
Mardin'in Midyat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi’nde bulunan 9 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
