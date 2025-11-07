Demir korkulukta sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
07.11.2025 15:11
İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkulukta sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
8 Mart Mahallesi'nde, Şehidül Harameyn Cami karşısındaki bir binanın demir korkuluğuna sıkışan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucu güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Kontrol edilen güvercin, daha sonra yeniden doğaya salındı. Mahalle sakinleri, hızlı ve hassas müdahaleleri dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.
