Devrilen mazot tankeri alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Söndürme ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen mazot yüklü tanker , direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi.

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