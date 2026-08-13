Mardin’de apartman yangınında 1’i bebek 3 kişi kurtarıldı

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sepetli merdivenle üst katlara ulaşarak dumandan etkilenen 3 kişiyi tahliye etti.

Dairede başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, apartmanın koridorlarına ve üst katlardaki bazı dairelere yayıldı.

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