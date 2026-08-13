Mardin’de apartman yangınında 1’i bebek 3 kişi kurtarıldı
13.08.2026 16:32
Evde mahsur kalan 4 kişi itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Mardin’de 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 1’i bebek 3 kişi, sepetli merdivenle tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, 8 Mart Mahallesi Mezitli Sokak’taki apartmanda öğle saatlerinde çıktı.
Dairede başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, apartmanın koridorlarına ve üst katlardaki bazı dairelere yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sepetli merdivenle üst katlara ulaşarak dumandan etkilenen 3 kişiyi tahliye etti.
Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
NUSAYBIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NUSAYBIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.