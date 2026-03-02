Mardin'de başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. 2 kişi yaralandı
02.03.2026 14:21
Nusaybib'de yaşanan silahlı tartışma sonucunda 2 kişi yaralandı.
Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada gerilimin artmasıyla 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
NUSAYBIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NUSAYBIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.