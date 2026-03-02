Mardin'de başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada gerilimin artmasıyla 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.