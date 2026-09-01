Maskeli şüpheliler 70 yaşındaki kadını darbedip altınlarını çaldı

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak’taki bir evde meydana geldi. Eve giren maskeli kişi veya kişiler, Rifa Aslan’ı darbederek üzerindeki altın takıları aldı.

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