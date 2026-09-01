Maskeli şüpheliler 70 yaşındaki kadını darbedip altınlarını çaldı
01.09.2026 12:06
70 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde evine giren maskeli kişi veya kişilerin darbettiği 70 yaşındaki Rifa Aslan ağır yaralandı. Aslan’ın üzerindeki altın takılar çalındı.
Olay, Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak’taki bir evde meydana geldi. Eve giren maskeli kişi veya kişiler, Rifa Aslan’ı darbederek üzerindeki altın takıları aldı.
Eve gelen yakınları, Aslan’ı ağır yaralı halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aslan tedavi altına alındı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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