Nusaybin’de hafif ticari araç takla attı. 16 yaşındaki Ömer öldü

Bir çocuk yaralandı. Bir çocuk hayatını kaybetti.

Dağhan’ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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