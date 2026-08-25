Nusaybin’de hafif ticari araç takla attı. 16 yaşındaki Ömer öldü
25.08.2026 15:13
Bir çocuk yaralandı. Bir çocuk hayatını kaybetti.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 16 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti, 17 yaşındaki K.D. yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yandere Mahallesi yolunda meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atıp yan yattı.
Kazada araçtaki Ömer D. yaşamını yitirirken, K.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Dağhan’ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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