Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa işkence. Dövüp alıkoydular üzerine köpek saldılar

Mardin'in Savur ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuğun, alıkonulup dövüldüğü ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun dövüldüğü ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor.

Bir kişinin güvercinlerini aldığını öne sürdüğü çocuktan güvercinlerin geri getirilmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü.

Mardin ’in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde 17 yaşındaki bir çocuk iddialara göre alıkonularak dövüldü.

YASAL UYARI

