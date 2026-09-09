14 yıl önceki baba-kız cinayetine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

Mardin 'in Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'nde 27 Mart 2012'de İsmail Akın (62) ile kızı Elif (10), silahla öldürülmüş halde bulundu.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin failleri belirlenemedi. Cinayete ilişkin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 16 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İşlemlerinden sonra Nusaybin Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

“HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Adalet Bakanı Akın Gürlek , 4 Eylül’de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda olaya ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirterek şunları söyledi:

“Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız."