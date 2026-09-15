17 yaşındaki Gülizar'ın şüpheli ölümü

Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar A., ailesi tarafından evde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin olay yerindeki ilk incelemesinde bir av tüfeği ile tüfeğe ait boş kartuş bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülizar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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