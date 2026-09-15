17 yaşındaki Gülizar'ın şüpheli ölümü
15.09.2026 13:56
Gülizar’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar A., ailesi tarafından evde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Saraçoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar’ı eve dönen ailesi yerde hareketsiz halde buldu.
Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülizar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki ilk incelemesinde bir av tüfeği ile tüfeğe ait boş kartuş bulundu.
Olay yeri incelemesinin ardından Gülizar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
17 yaşındaki Gülizar A.’nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
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