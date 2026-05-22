18 yaşındaki Dilber'in feci ölümü
22.05.2026 10:42
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde, elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber Söylemez yaşamını yitirdi.
Mardin'in Derik ilçesi kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evde elektrikli fırında ekmek pişiren Dilber Söylemez (18) akıma kapıldı.
Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Söylemez, kurtarılamadı.
Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
