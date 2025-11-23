Aileler arasında sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

