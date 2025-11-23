Aileler arasında sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
23.11.2025 14:47
DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
