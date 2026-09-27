Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga. 6 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi kırsal Yalınkılıç Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

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