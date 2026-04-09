AVM'de feci olay. Yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

09.04.2026 13:44

AVM'de feci olay. Yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
DHA

Çocuğun ailesi, AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivene eli sıkışan üç yaşındaki çocuğun parmağı koptu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. (3) isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı.

 

Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

