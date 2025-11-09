Dumandan etkilenen çocuk can verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İlk müdahalesinin ardından Diyarbakır'a sevk edilen M.E. de 12 Ekim'de özel bir hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Mardin'de 10 Ekim'de çıkan yangında yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5 yaşındaki Bekir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı binada 10 Ekim'de çıkan yangında dumandan etkilenen ve ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Ç. (3) de yaşam mücadelesini kaybetti.

