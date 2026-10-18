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Halı yıkarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

18.10.2026 13:42

Son Güncelleme: 18.10.2026 13:42

Halı yıkarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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Mardin'in Derik ilçesinde evinde halı yıkarken elektrik akımına kapılan 4 çocuk annesi Yeter Talay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Düztaş Mahallesi’nin Selamet mezrasında meydana geldi. Evinde temizlik yapan Yeter Talay (36), halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. 

 

Ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talay, kurtarılamadı. Talay’ın cansız bedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

 

Otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Talay'ın cenazesi, Selamet mezrasında toprağa verildi. 

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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