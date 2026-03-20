Hayvanları otlatırken dereye düşen çocuk öldü
20.03.2026 21:27
Mardin'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğu dereye düşerek hayatını kaybetti.
Mardin'in Savur ilçesinde hayvanları otlatmak için bölgeye giden 16 yaşındaki Medine Yavuz, dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Yavuz, kaldırıldığı Prof. Dr. Aziz Sancar Savur İlçe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.