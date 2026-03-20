Hayvanları otlatırken dereye düşen çocuk öldü

Mardin'in Savur ilçesinde hayvanları otlatmak için bölgeye giden 16 yaşındaki Medine Yavuz, dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Yavuz, kaldırıldığı Prof. Dr. Aziz Sancar Savur İlçe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.