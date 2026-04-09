İki kardeşin kaderi bir yazılmış. Bir saat arayla vefat ettiler

Derik ilçesinin kırsal Düztaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir hastanede 8 yıldır tedavi gören İlhan Akti, dün saat 19.00 sıralarında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra, Mersin’deki bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören ağabeyi Bahattin Akti de yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından İlhan Akti’nin cenazesi sabah saatlerinde Viranşehir’de, Bahattin Akti’nin cenazesi ise Mersin’de toprağa verildi.

“AYRI YERLERDE DEFNETMEK ZORUNDA KALDIK”

Ağabeylerini farklı yerlerde defnetmek zorunda kaldıklarını belirten kardeşleri Eşref Akti (53), “Bir anda iki vefat haberi almak bizleri derinden üzdü" dedi.

Ağabeylerinin kaderlerinin aynı güne yazıldığını sözlerine ekleyen "Birbirlerinden ayrı yerlerde defnetmek zorunda kaldık.” dedi.