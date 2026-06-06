İnşaatın 12'nci katından düşüp öldü
06.06.2026 14:17
İşçinin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mardin'de çalıştığı inşaatın 12'nci katından düşen Mehmet Şükrü Akyol hayatını kaybetti.
Artuklu'da iş kazası meydana geldi.
Öğle saatlerinde 50 yaşındaki Mehmet Şükrü Akyol, çalıştığı inşaatın 12'nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akyol’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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