İnşaatın 12'nci katından düşüp öldü

İşçinin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akyol’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğle saatlerinde 50 yaşındaki Mehmet Şükrü Akyol, çalıştığı inşaatın 12'nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.

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