İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
17.11.2025 12:30
AA
Mardin'in Midyat ilçesinde Abdülkerim Badur isimli işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
