Kamyonet tümseğe çarptı. 3 yaralı
07.03.2026 15:53
bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kamyonetin tümseğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nusaybin-Cizre yolu mevkiinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç kontrolden çıktı ve yol kenarındaki tümseğe çarparak durdu.
Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.