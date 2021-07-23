Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu (Mardin Haberleri)

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Hazal Capan, jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Mardin Haberleri 23.07.2021 - 17:48

Kaybolan 3 yaşındaki Hazal'ı jandarma dağlık alanda buldu

Yeşilli'nin Sancar Mahallesi'nde yaşayan Capan ailesinin kızları Hazal, evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Kızlarını bulamayınca aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 4 saatlik çalışmayla Hazal'ı dağlık alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hazal, ailesine teslim edildi.

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