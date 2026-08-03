Kur'an kursuna giderken kaybolan çocuklardan iyi haber
03.08.2026 09:20
Çocuklar ailelerine teslim edildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinden Şırnak'ta Kur'an eğitimi almak üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 13 yaşındaki iki çocuk bulundu.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D. (13), Şırnak merkezdeki Kur'an kursunda eğitim görmek için 1 Ağustos Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Dargeçit'ten Cizre'ye hareket eden servise bindirildi.
Sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştıkları öğrenilen iki çocuktan daha sonra haber alınamaması üzerine aileleri Şırnak Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı.
İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yürüttükleri çalışma sonucu kayıp 2 çocuğa yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaştı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen B.E. ve M.D., işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
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