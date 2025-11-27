Kuyumcuların bıçaklı sopalı kavgası
27.11.2025 13:19
DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda kuyumcu esnafları arasında kavga çıktı.
Meydanda bulunan iki kuyumcu esnafı arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şirin D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.
