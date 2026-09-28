Mardin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 45 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarından 43 bin 986 işlemde 400 milyon 333 bin 693 liralık işlem hacmi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kent merkezi ile Aydın ve Çorum'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada; 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.