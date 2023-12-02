Mardin'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Kızıltepe ilçesinde M.Ç'nin (18) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı F.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde ikamet eden M.Ç'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç, polisin çalışmaları sonucu, dün bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunmuş, hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Mardin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mardin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Mardin