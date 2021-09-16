Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 15:24
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan vakalar nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Güvenlik güçleri, bu mahallelere giriş çıkışları kapattı.
Bu arada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların Kovid-19 aşılarının mobil ekiplerce evlerinde yapılabileceğini duyurdu.
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