Mardin'de acı olay. Araçta mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde Muhammed A.T. (4) iddiaya göre kapısı açık olan araca kendi başına bindi.

Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk , güneş altında uzun süre araçta kaldı.

Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed A., Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed A.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.