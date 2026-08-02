Mardin'de acı olay. Araçta mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
02.08.2026 13:43
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kapısı açık olan araca binerek içeride mahsur kalan 4 yaşındaki Muhammed A.T., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde Muhammed A.T. (4) iddiaya göre kapısı açık olan araca kendi başına bindi.
Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk, güneş altında uzun süre araçta kaldı.
Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed A., Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed A.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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