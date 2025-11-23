Mardin'de ailelerin sopalı kavgası

23.11.2025 13:44

Mardin'de ailelerin sopalı kavgası
IHA

İHA

Mardin'de iki aile arasında sopalı kavga çıktı. Kavgada altı kişi yaralandı.

Mardin'de ailelerin sopalı kavgasında altı kişi yaralandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

 

Çıkan kavgada R.A. (58), B.A. (50), K.A. (44), İ.Ç. (28), N.Ç. (23) ve R.Ç. (40) yaralandı.

 

Yaralılar Mardin Eğitim Araştırma ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.