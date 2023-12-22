Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ay Bağlar Mahallesi'ndeki 3 bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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