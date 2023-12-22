Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı (Mardin Haberleri)

Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ay Bağlar Mahallesi'ndeki 3 bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yasal Bilgilendirme

Mardin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mardin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

MARDİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...