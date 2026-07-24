Mardin'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi
24.07.2026 14:45
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ve kaçak cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Artuklu ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda 155 kilogram nargile ve sarmalık puro tütünü, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 100 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, bin 750 puro ile 4 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
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